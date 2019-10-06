بالتزامن مع ذكرى أكتوبر.. "المتحدة" تعلن مواعيد عرض فيلم الممر

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان لها، اليوم الأحد، موعد عرض فيلم "الممر".



وقالت الشركة، في بيان، إن "مواعيد عرض فيلم (الممر) تبدأ بالعرض على القناة الأولى الأرضية فى الثامنة مساء اليوم السادس من أكتوبر، وأيضا على قناة "إون إي" في تمام الساعة العاشرة مساءً".



وأضافت أن العرض يستمر في "يوم الاثنين السابع من أكتوبر في تمام الخامسة مساءً على قناة "أون إي"، والخميس العاشر من أكتوبر على قناة "دي إم سي" في الحادية عشرة مساءً".



واستطردت: "كما تقوم القناة الفضائية المصرية بعرض الفيلم يوم الجمعة الحادي عشر من أكتوبر فى تمام الساعة العاشرة مساءً".



وراعت الشركة - بالتنسيق مع القنوات الفضائية والهيئة الوطنية للإعلام- أن تتنوع مواعيد العرض لتناسب المواعيد المختلفة لأفراد الأسرة المصرية، بخلاف توافر الفيلم طوال العام على المنصة الرقمية "واتش إت"، مع إمكانية مشاهدته دائما في أي وقت.