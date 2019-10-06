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رياضة

28 لاعبًا في قائمة المنتخب الأولمبى استعدادًا لجنوب إفريقيا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:19 م
الكابتن شوقي غريب
الكابتن شوقي غريب
الدستور
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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب قائمه بأسماء 28 لاعبا للدخول بهم في معسكر اعتبارا من الغد استعدادا لأداء مباراتين وديتين أمام جنوب أفريقيا يومي 11 و13 أكتوبر الحالي.

ضمت القائمة لحراسة المرمي:
• عمر رضوان
• عمر صلاح
• محمد صبحي
• مصطفي شوبير

ولقلب الدفاع:
• أسامه جلال
• محمود مرعي
• محمود الجزار
• أحمد رمضان (بيكهام)
• محمد عبدالسلام

والأجناب:
• محمد صادق
• أحمد أبوالفتوح
• أحمد أيمن
• كريم العراقي

خط الوسط:
• أكرم توفيق
• غنام محمد
• عمار حمدي
• ناصر ماهر
• أحمد حمدي
• فوزي الحناوي

تحت المهاجم:
• رمضان صبحي
• طاهر محمد طاهر
• إمام عاشور
• عبدالرحمن مجدى
• وجيه عبد الحكيم

رؤوس الحربة:
• مصطفي محمد
• صلاح محسن
• أحمد ياسر ريان
• ناصر منسي

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته اعتبارا من غد على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة ستاد السلام.

كما أكد الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن الجهاز الفني يتابع اللاعبين محمد محمود وكريم نيدفيد مع إدارة النادي الأهلي للوقوف على برنامجهما العلاجي باعتبارهما ضمن الهيكل الأساسي للمنتخب الأولمبي.

وقال غريب إن طاهر محمد طاهر سيخضع للكشف الطبي بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب لتحديد برنامجه العلاجي مشددا على أن هذا المعسكر هو الأخير قبل انطلاق البطولة في 8 نوفمبر المقبل وايضا اختيار القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للكاف يوم 29 اكتوبر.

وأكد شوقي غريب أن مباراتي جنوب إفريقيا احتكاك قوي للفريق قبل البطولة وهو أحد المنتخبات المتأهلة ويقع في المجموعة الثانية.

كما وجه الشكر لكافة الجهات التي تقف وراء المنتخب من أجل تحقيق الحلم الكبير بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 أولا ثم الفوز بالبطولة.

وقال إن الجميع سواء جهاز فني ولاعبين يدركون تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم وبإذن الله سنكون عند حسن ظن الجماهير وهدفنا إسعاد الملايين من عشاق كرة القدم المصرية.

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