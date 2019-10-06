وزير المالية السوري يكشف فسادًا وتلاعبًا فى وزارته

قال وزير المالية السوري، مأمون حمدان، إن موظفين في وزارته يقومون بإرشاد تجار ومستثمرين عن كيفية التهرب الضريبي وإخفاء طبيعة نشاطاتهم.



وأشار حمدان في تصريحات لصحيفة "الوطن السورية" أن "مراقبي الدخل" في وزارة المالية السورية بحاجة إلى "تحديث سلوكهم الوظيفي والاعتماد على معايير العدالة والنزاهة التي من شأنها أن تحدث أثرا مهما في تقليص مساحات التهرب الضريبي، بدلا من الذهاب نحو محاباة المكلفين وتدريبهم على كيفية التهرب والتلاعب".



ودعا الوزير، خلال اجتماعه مع مديري الماليات في المحافظات، إلى "ضرورة التوسع في الاستعلام الضريبي والكشف عن كل النشاطات المكتومة ضريبيًا، ومكافحة حالات التهرب الضريبي عبر تحديث التشريعات وتوحيدها، إضافة إلى تحقيق العدالة الضريبية التي تسهم بشكل فاعل في الحد من التهرب الضريبي وحالات التلاعب والتزوير التي يقوم بها بعض المكلفين".



وأضاف أن "الكثير من أرقام التحقيقات والتحصيلات المالية لدى مديريات المال غير مقنعة، ولا تعادل حجم النشاط الاقتصادي، ولا يجوز الاستمرار بمقارنة أرقام التحصيلات بالسنوات السابقة، لأنها مؤشر غير دقيق، خاصة أن السنوات الماضية لا يمكن اعتمادها بسبب الظروف العامة التي كان يمر بها البلد، في حين لا بد من أن تنسجم التحقيقات والتحصيلات لدى الدوائر المالية مع حركة النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته الصناعية والتجارية وغيرها".