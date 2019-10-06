ثقافة القليوبية تناقش ظاهرة العنف فى المدارس

نظُمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، التابعة لفرع ثقافة القليوبية، محاضرة بعنوان "ظاهرة العنف في المدارس" بمدرسة عقبة بن نافع.



حيث تعد ظاهرة العنف بشكل عام من أكثر المشكلات التي تستدعي اهتمام الجهات الحكومية، والعنف المدرسي أحد أشكال العنف التى تؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع ككل، وقد بدأنا نواجه في الآونة الأخيرة تطورا ليس فقط في كمية أعمال العنف في المدارس ونوعيته، وإنما في الأساليب التي يستخدمها الطلاب في تنفيذ سلوك العنف ومنها الهجوم المسلح ضد الطلبة الزملاء من جهة والمدرسين من جهة أخرى، ومن أنواع العنف العنف الفظي والعنف الجسدي، كما نظمت ورشة عمل مجسمات حرب أكتوبر للطلاب.



عقد بنادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر أمسية شعرية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة بدأت بقصيدة "الدرويش" و"النقطة جيم" لإبراهيم السمري ومناقشة قصيدة "النقطة جيم"، "أبطال من القناة" لنشأت النادي، "مواويل على خط النار" لبهجت الدقميري، وفي الختام "عزف منفرد" لطارق عمران.



كما قدّم فريق كورال بيت ثقافة القلج عرض فني جديد تضمن باقة متنوعة من الأغاني ومنها "يا بلادي، يا أغلى أسم في الوجود، مصر أمي، ومشربتش من نيلها".