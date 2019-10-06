صعود جماعي لمؤشرات بورصة السعودية عند الإغلاق

اختتم سوق الأسهم السعودية، تعاملات اليوم الأحد- أولى تداولات الأسبوع، على صعود، بدعم من ارتفاع شبه جماعي للقطاعات.



وسجل المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" ارتفاعا بلغت نسبته 0.53%، رابحا نحو 41 نقطة ليغلق عند مستوى 7.962 نقطة، وسط تراجع في قيم وأحجام التعاملات التى سجلت نحو 2.63 مليار ريال، بتداول حوالي 103.92 مليون سهم.



وأغلقت جميع القطاعات باللون الأخضر، باستثناء قطاعي الإعلام والمرافق العامة، حيث تراجع الأول 1.75%، وهبط الثاني 0.65%.



وتصدر قطاع الطاقة الارتفاعات بصعود بلغت نسبته 2.82%، كما ارتفع قطاع الاتصالات 1.17%، و"المواد الأساسية" 0.64%، و"البنوك" بنحو 0.06%.



وتصدر "نماء للكيماويات" الأسهم الرابحة، بعد صعوده 9.97%، فيما حل "ساسكو" على رأس التراجعات بنحو 2.67%.



وكان سهم "الإنماء" الأنشط في الكميات والقيم، بنحو 8.1 مليون سهم، بلغت قيمتها نحو 178 مليون ريال، وهبط السهم 0.09%.



وعلى مستوى السوق الموازي- نمو، فقد أغلق مرتفعا 2.33%، بمكاسب بلغت 92.55 نقطة، صعد بها إلى مستوى 4،063.74 نقطة.



وتصدر "ثوب الأصيل" المكاسب بارتفاع نسبته 4.26%، ولم تشهد السوق أية تراجعات، عند الإغلاق.

وكان المؤشر العام للسوق اختتم تعاملات جلسة الخميس الماضي على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرًا بهبوط قطاعي المواد الأساسية والبنوك.