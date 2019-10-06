وثيقة أمريكية سرية تكشف نهاية الغطرسة الإسرائيلية بحرب أكتوبر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، وثيقة سرية أمريكية كشفت بطولات الجيش المصري خلال حرب أكتوبر 1973 بعنوان نهاية الغطرسة الإسرائيلية.



ورصد التقرير سر تفوق الجندي المصري، وأن أحد أهم عوامل انتصار الجيش المصري هو عدم قدرة جيش الدفاع الإسرائيلي على إعطاء الجندي المصري الفضل في قدرته على الحرب، وكانت هذه القدرة هي محور الخطة المصرية وهي الاستيلاء بسرعة على هدف إقليمي محدود ثم الدفاع عنه.



وأوضح تقرير المخابرات الأمريكية أن الإسرائيليين لم يضعوا خطة لما يجب فعله، إذا ما هاجمتهم القوات المصرية والسورية في وقت واحد، وما يجب فعله إذا ما عبرت القوات المصرية قناة السويس، وفي حالة حدوث مفاجآت عسكرية، مؤكدا أن ذلك يعود إلى أعراض الغطرسة والرؤية الضيقة للجيش الإسرائيلي.