هنا الزاهد بإطلالة طبيعية في أحدث ظهور لها (صورة)

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "هنا" بإطلالة رقيقة وطبيعية، مرتدية تيشرت كت من اللون الأصفر، واعتمدت شعرها منسدلًا على كتفيها، بدون وضع أي مساحيق تجميل، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها متمنين لها الشفاء العاجل.



يذكر أن أحمد فهمي وهنا احتفلا بزفافهما، بحضور عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الفن، بعد عام من إعلان ارتباطهما، وخلال شهر العسل تعرضت لوعكة صحية ومن المقرر إجراء عملية جراحية قريبًا.

