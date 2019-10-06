وفد الصحة يترأس اجتماعًا بغرفة عمليات "التأمين الصحى"

ترأس وفد من وزارة الصحة والسكان الآن اجتماعًا بغرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا.



ويناقش الوفد خلال الاجتماع إجراءات تطبيق ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.



كما يتفقد الوفد بعد قليل عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، للوقوف على معدلات التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيًا، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أي عقبات قد تواجههم.



يذكر أن وفدًا من وزارة الصحة والسكان توجه صباح الوفد إلى محافظة بورسعيد؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.