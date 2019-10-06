بالفيديو.. أحد مشايخ سيناء: الرئيس جنبنا مصير سوريا والعراق

عقد اتحاد قبائل سيناء، تجمعا عاما لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الاستقرار والتصدى لمكافحة الإرهاب.



وجددت القبائل عهدها وولاءها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في عهد السيسي، خاصة في إطار دعم وتنمية سيناء والقضاء على الإرهاب ودفع عجلة التنمية قدمًا.



وأكد أحد شيوخ سيناء أن إبراهيم العرجاني لم يتأخر يومًا عن مساعدة أي مواطن سيناوي، حيث يتواصل مع شيوخ القبائل لمعرفة ما يدور من أزمات ومشكلات ويعمل على حلها في أسرع وقت، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما حققه من الأمن والأمان في كل ربوع مصر، حيث لم يجعلها مثل باقي الدول التي سقطت نتيجة الإرهاب قائلًا: نحمد الله على نعمة الأمن والأمان.