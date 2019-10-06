المتحف المصري ينظم فعالية ثقافية بعنوان "مغامرة بالمتحف الكبير"

نظم المتحف المصري الكبير، فعالية ثقافية لأطفال إحدى المدارس، بعنوان "مغامرة بالمتحف الكبير" وذلك في إطار برنامج وزارة الآثار لرفع الوعي الأثري بهذا المشروع الضخم لدى الشعب المصري وخاصة الأطفال.



وتضمنت الفعالية، مجموعة من الأنشطة منها تنظيم (ورشة المرمم الصغير) داخل مركز الترميم الخاص بالمتحف، حيث تعرف الأطفال على الطرق العلمية الحديثة المتبعة في أعمال الترميم، وقاموا بتطبيق ما شاهدوه على بعض النماذج والمستنسخات.



كما تم تنظيم ورشة (أنت الملك) قام خلالها الأطفال بزيارة الموقع الإنشائي للمتحف، ومعرفة معلومات عن حياة الملوك والألقاب الخاص بالملكية، ومبادئ الحروف (الهيروغليفية) مع التطبيق العملي أمام تمثال الملك "رمسيس الثاني".