شاهد.. سيرين عبد النور بـ"المايوه" في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة سيرين عبد النور، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، من العطلة الصيفية في لبنان.



وظهرت سيرين بمايوة من اللون الأزرق، وكتبت عليها: "آخر أيام الصيفية.... رغم إنو الصيف حلو بس أنا من عشاق الشتوية مين متلي"، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.



وكان آخر أعمال سيرين عبدالنور، مسلسل "الهيبة"، من بطولة تيم حسن، فاليري أبوشقرا، منى واصف، عبدو شاهين، وآخرين، ومن إخراج سامر البرقاوي.

