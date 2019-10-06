الأنبا مرقس يسيم كهنة جددًا بإيبارشية شبرا

ترأس نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، صباح اليوم القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس المطرانية.



وقام نيافته بسيامة عدد من الكهنة الجدد بالإيبارشية، من بينهم الشماس أمير غالي سليمان على كنيسة العذراء وأبو مقار (ابن الحكم) باسم القس مقار، الشماس مسعود بدري زكي على كنيسة العذراء وداود النبي باسم القس ياكوبوس، والشماس ماجد ناجي رياض على كنيسة مارجرجس قليوب البلد باسم القس مارك، والشماس ريمون كحيل يوسف على كنيسة القديس يوسف النجار (منطى) باسم القس بيتر.



ويتوجه الكهنة الجدد لقضاء الخلوة الروحية "الأربعين يوما" فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.