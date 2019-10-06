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مصر

الصحة تستكمل فحص طلاب الإعدادي من فيروس "سى" غدًا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:28 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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تستكمل وزارة الصحة والسكان، غدا، حملة فحص طلاب الأول الإعدادي من فيروس "سي" في كافة المحافظات في الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، وذلك بعد نهاية الاحتفالات بذكرى ٦ أكتوبر.

وأعلن الدكتور إيهاب كمال، مدير حملة مسح طلاب المدارس من فيروس سي، أن مبادرة فحص طلاب المدارس من فيروس سي تستهدف 1.1 مليون طالب في كافة المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، لافتًا إلى أنه تم إطلاق الفحص على مرحلة واحدة في جميع المحافظات، ويستمر حتى نهاية الترم الأول.

وأشار "كمال" إلى أنه تم تخصيص 406 فرق طبية لفحص طلاب المدارس على مستوى 27 محافظة، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه فريق لكل مدرسة بالمرحلة الإعدادية، حيث تستهدف الحملة 406 مدارس في المحافظات.

وأكد الدكتور إيهاب كمال أن جميع خطوات الفحص والعلاج بالمجان، كما تم توفير كافة الكواشف الطبية لفحص طلاب المدارس من فيروس سى، مؤكدًا أن الفحص في منتهى الأمان، ولا يحمل أي فرصة للخطر أو نقل العدوى.

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