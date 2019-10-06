المصريون يوجهون التحية للقوات المسلحة على دورها فى ملحمة العبور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا يستعرض توجيه عدد من المواطنين التحية لرجال القوات المسلحة، في الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، على دورها في ملحمة العبور، التي أبهرت العالم أجمع، معلنين دعمهم لقواتهم المسلحة.



وقال أحد المواطنين:"إنه يوجه تحية إلى أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.. هو فعلا رجل السلام الوطني وللوطن العربي كله".



ووجه آخر تحية للجيش المصري العظيم على قدراته على عبور خط بارليف، الذي خدعوا الجيش الإسرائيلي بقدراتهم في هدم الخط.



وقالت سيدة مصرية: "أوجه تحية للجيش المصري اللي كان على الجبهة يحارب والمواطنين في منازلهم بأمان واستقرار".

