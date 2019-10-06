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سياسي

برلمانى: حكومة مدبولى فاشلة ولن نقف مكتوفى الأيدى

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:23 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد
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انتقد النائب أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فشل حكومة المهندس مصطفى مدبولي، في تنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين ظروفهم، ورفع المعاناة والأعباء الواقعة على عاتقهم، بعد أن تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الحكومية القاسية خلال الفترة الأخيرة.

وقال النائب، في بيان له اليوم، إن الحكومة وضعت نواب البرلمان في مواجهة مع الشارع المصري، بعد أن تراخت في تحقيق ما يتطلع إليه، ونحن من جانبنا كنواب بالبرلمان، لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الفشل الذريع الذي حققته الحكومة في الملفات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، وسيكون لنا معها وقفة حازمة وسنحاسب الوزراء المقصرين، فلا مجال لهم.

وتابع النائب الوفدي، أن الحكومة فشلت في توفير حياة كريمة للمواطنين، وتماطل في رفع المعاشات، كما أن وعودها وتصريحاتها لمجرد الاستهلاك الإعلامي، أما على أرض الواقع، فل توجد رؤية ولا خطة واضحة.

ولفت إلى أن المواطن المصري يئن ويصرخ، فلم يلمس أي تحسن أو مؤشر على انتهاء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، بدءًا من غلاء الأسعار وارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه، ولن نخون أمانتهم التي نحملها.

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