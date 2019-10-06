سلمى الشاعر: صيانة 42 مدرسة دفعة جيدة للمنظومة التعليمية بالسويس
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:23 م
ياسمين عباسطباعة
قالت سلمى الشاعر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، إن التعليم خلال العام الدراسي الحالي شهد جهدًا متميزًا من حيث الإنشاءات والتوسعات والنتائج، مشيرة إلى أن مدرسة البتروكيماويات خرجت دفعة أولى، و9 من الأوائل على الجمهورية.
وأضافت "الشاعر"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك استغلالا للخطة الاستثمارية لهذا العام، حيث تمت صيانة 42 مدرسة، و16 مدرسة تابعة لخطة الأبنية التعليمية، مؤكدة أنها دفعة جيدة للمنظومة التعليمية.
وأوضحت "الشاعر"، أنه تم افتتاح المدرسة العسكرية البحرية ومدرسة البتروكيماويات ضمن منظومة تطوير التعليم بمحافظة السويس، مشيرة إلى أن هذه المدارس تفتح المجال أمام التخصصات الجديدة، والتي ستعود بالنفع على سوق العمل في المستقبل. اضغط
وأضافت "الشاعر"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك استغلالا للخطة الاستثمارية لهذا العام، حيث تمت صيانة 42 مدرسة، و16 مدرسة تابعة لخطة الأبنية التعليمية، مؤكدة أنها دفعة جيدة للمنظومة التعليمية.
وأوضحت "الشاعر"، أنه تم افتتاح المدرسة العسكرية البحرية ومدرسة البتروكيماويات ضمن منظومة تطوير التعليم بمحافظة السويس، مشيرة إلى أن هذه المدارس تفتح المجال أمام التخصصات الجديدة، والتي ستعود بالنفع على سوق العمل في المستقبل. اضغط