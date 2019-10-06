أستاذ اقتصاد سياسي: قناة السويس الجديدة منطقة جاذبة للاستثمار
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:23 م
ياسمين عباسطباعة
قال أحمد جمال، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة السويس، إن مشروعات الدفعة القوية هي السبيل للتنمية الشاملة في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تعني الاستثمار في البنية التحتية، بما يشجع المستثمرين على العمل والإنتاج حتى تحدث التنمية.
وأضاف "جمال"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن محافظة الإسماعيلية لها نصيب كبير في استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا الاستفادة من المحاور المرورية الجديدة في المنطقة، وتطوير الموانئ والمشروعات المختلفة المحددة، وفق خطة التنمية في البلاد.
وأوضح "جمال"، أن مشروع قناة السويس الجديدة شريان مهم للغاية، خاصة أنها منطقة جاذبة للاستثمار، مساحتها 461 كيلومتر، بما يعادل 3 أضعاف سنغافورة، وهي منطقة واعدة يتوافر بها العديد من المزايا والأيدي العاملة المدربة. اضغط
وأضاف "جمال"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن محافظة الإسماعيلية لها نصيب كبير في استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا الاستفادة من المحاور المرورية الجديدة في المنطقة، وتطوير الموانئ والمشروعات المختلفة المحددة، وفق خطة التنمية في البلاد.
وأوضح "جمال"، أن مشروع قناة السويس الجديدة شريان مهم للغاية، خاصة أنها منطقة جاذبة للاستثمار، مساحتها 461 كيلومتر، بما يعادل 3 أضعاف سنغافورة، وهي منطقة واعدة يتوافر بها العديد من المزايا والأيدي العاملة المدربة. اضغط