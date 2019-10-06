حبس مسجل لحيازته أسلحة نارية بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس "مسجل خطر" بحيازة أسلحة نارية وذخائر بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت قوات الأمن، نجحت فى ضبط خفير خاص بدائرة قسم شرطة القطامية، سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرها قضية "سلاح نارى بدون ترخيص"، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزته طبنجة، و8 طلقات من ذات العيار، وبالكشف عن السلاح تبين أنه مبلغ بسرقته، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.