حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالسلام

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بسرقة الشقق السكنية لمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



ونجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى القبض على عاطلين أثناء سرقتهما للشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة السلام، تحرر محضر بالواقعة.



وتلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين، بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.