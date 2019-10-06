تشغيل سوق بلاط الحضاري وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة

صرح عادل عباس، رئيس مركز ومدينة بلاط، أنه تم اليوم تشغيل سوق بلاط الحضاري وعرض السلع الغذائية من لحوم وخضروات وفاكهة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين، وأضاف أنه تم طرح اللحوم الطازجة بسعر 90 جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار الخضر بين 5 إلى 10 جنيهات.



وأشار عباس إلى أن السوق تم تطويرها بتكلفة 3.7 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية، بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي أقيم على مساحة 3210م2 ويضم 62 محلا و48 فرشة للباعة المؤقتين بالسوق وملحق به كافتيريا ومبنى إداري ومبنى لأمن السوق، وتم الإعلان عن تلك المحلات أمام الشباب الراغبين، وتم اختيارهم من خلال قرعة علنية أجرتها الوحدة المحلية للمركز.