الأحد 06 أكتوبر 2019 الموافق 07 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زفتي تستعد للمشاركة في طابور العرض للعيد القومي للغربية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:18 م
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
طباعة
تستعد مدينة زفتي للإشتراك في عرض محافظة الغربية، المزمع إقامته ظهر غدًا الاثنين، وقام هاني الكفافي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمجلس مدينة زفتى، بمتابعة تنفيذ طابور عرض جمهورية زفتى المشارك غدًا في العرض.

من جانبه أكد المحاسب أحمد النحال، رئيس مركز ومدينة زفتى، أن المدينة ستشارك غدًا في الاحتفالية ضمن الإحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، والذي يتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، والتي أعلنت المحافظة عن إقامتها غدًا الاثنين.

وكان محافظ الغربية، قد قدم التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة مؤكدا دور القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها وانه لن ينسى احد التضحيات التي يقدمها الجيش المصر ى في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والقضاء على الإرهاب، كما أكد محافظ الغربية أن انتصارات أكتوبر ستظل مثلا حيا للتضحية من أجل رفعة الوطن.

وبعد أن وضع المحافظ، إكليلًا الزهور على النصب التذكاري بمنطقة الاستاد بطنطا لشهداء الوطن من أبناء محافظة الغربية بمناسبة الذكرى الـ 46 لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيدة للوفاء لشهداء مصر وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعا عن سلامة الوطن وشعبه العريق. بحضور اللواء طارق حسونة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء محمود حمزة مدير امن الغربية والعقيد عبد المنعم فتحي محمد المستشار العسكري للمحافظة والمقدم نادر البربري نائب المستشار العسكري والعقيد ايهاب سويد الأمن الوطنى للمحافظ وحامد هبيله السكرتير العام للمحافظة واللواء ممدوح هجرس السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

ثم انتقل محافظ الغربية لزيارة منطقة تجنيد وتعبئة طنطا والقاعدة الجوية واللواء 110 لتقديم التهنئة لقادة وأفراد القوات المسلحة بمحافظة الغربية بمناسبة الذكرى الـ 46 لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيدة حيث تبادل المحافظ والقادة الدروع التذكارية.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

فيديو.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى باسم يوسف

منذ حوالي 4 ساعات

محمد حموده: الإثيوبيون يملؤهم الحقد.. وقطر مولت السد (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تحقيقات موسعة في عثور عصابة على مقبرة فرعونية بجوار الأهرامات

منذ يوم

رسميًا.. البدرى يعلن قائمة منتخب مصر لودية بتسوانا

ads

الصور

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

الأكثر قراءة

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

وثائق سرية أمريكية تكشف بطولات الجيش المصري بـ"حرب النصر"

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها

فيديو.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى باسم يوسف

أيام زمان

تعرف على هدية الرئيس السادات للزعيم عادل إمام (فيديو)

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

الصحة

تطبيق جديد للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان العين بين الأطفال

مأكولات بحرية هامة للحامل لإنجاب أطفال أذكياء

10 طرق طبيعية لإزالة جير الأسنان

الألياف الغذائية تقلل من مخاطر السكر وضغط الدم المرتفع

الرئيس نيوز

انتصار السيسي في ذكرى النصر: الشعب قدم نموذجًا لا ينسى في الفدائية والتماسك

البرهان وحمدوك في الرياض في زيارة تستغرق يوما واحدا

نائب وفدي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام فشل الحكومة

أستاذ قانون دولي: كل الطرق أمام مصر للحفاظ على حقها فى مياه النيل

منوعات

5 حيوانات يمكنها مساعدتنا في التغلب على بعض الأمراض

"لايف كابيل" تطبيق يساعد في الحفاظ على العلاقات العاطفية

العثور على 6 فيلة غارقة فى شلال مياه بتايلاند

نباتيون يدشنون حملة لإجبار بريطانيا على حظر اللحوم والأسماك

كشكول

المعاهد الأزهرية: تحصيل 5 جنيهات من الطلاب لصالح صندوق تكريم الشهداء

نائب "جامعة أسوان": حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخ العلاقات الدولية

غداً.. "انتصارات أكتوبر" عنواناً للحصة الأولى في مدارس القاهرة

رفع اشتراكات المدن الجامعية بطنطا يفجر أزمة.. واتحاد الطلاب: غير قانوني

إسلام سياسي

إخوانى منشق يكشف خطة الجماعة الإرهابية الفترة المقبلة

خبير أمني: سوابق الإخوان لتخريب الدولة فشلت جميعها

"دينية البرلمان" تنظم مؤتمرًا لبحث آليات تجديد الخطاب الديني

باحث إسلامي:"الإرهابية" ستلعب على سلاح الشائعات لفترة طويلة


زيت وسكر

“القوى العاملة” تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين نقابتي البترول بمصر ولبنان

“الجزار”: جار تنفيذ 3264 وحدة إسكان اجتماعي بغرب قنا و720 بـ”سكن مصر”

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

وزير القوى العاملة يلتقي “شباب تحيا مصر” لهذا السبب

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
إذا عـشقت اعشق قمر
ماجد حبته
.. ولم تنته الحرب
ماجد حبته
سخّان أم هيثم!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أمين الخولى.. الثائر الأول بين الأساتذة والتلاميذ
المزيد

الثقافة

أثري: دير سانت كاترين إنجاز عقلي عمره 500 عام

"بيت القبطية" رواية جديدة لـ"أشرف العشماوي" بالمصرية اللبنانية

من قلب النجع.. "العرق يمد لسابع جد" مثل صعيدى وحقيقة علمية

تاريخ ونشأة المسرح بقصر ثقافة المطرية

صفحتنا ع الفيس بوك