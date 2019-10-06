زفتي تستعد للمشاركة في طابور العرض للعيد القومي للغربية

تستعد مدينة زفتي للإشتراك في عرض محافظة الغربية، المزمع إقامته ظهر غدًا الاثنين، وقام هاني الكفافي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمجلس مدينة زفتى، بمتابعة تنفيذ طابور عرض جمهورية زفتى المشارك غدًا في العرض.



من جانبه أكد المحاسب أحمد النحال، رئيس مركز ومدينة زفتى، أن المدينة ستشارك غدًا في الاحتفالية ضمن الإحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، والذي يتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، والتي أعلنت المحافظة عن إقامتها غدًا الاثنين.



وكان محافظ الغربية، قد قدم التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة مؤكدا دور القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها وانه لن ينسى احد التضحيات التي يقدمها الجيش المصر ى في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والقضاء على الإرهاب، كما أكد محافظ الغربية أن انتصارات أكتوبر ستظل مثلا حيا للتضحية من أجل رفعة الوطن.



وبعد أن وضع المحافظ، إكليلًا الزهور على النصب التذكاري بمنطقة الاستاد بطنطا لشهداء الوطن من أبناء محافظة الغربية بمناسبة الذكرى الـ 46 لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيدة للوفاء لشهداء مصر وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعا عن سلامة الوطن وشعبه العريق. بحضور اللواء طارق حسونة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء محمود حمزة مدير امن الغربية والعقيد عبد المنعم فتحي محمد المستشار العسكري للمحافظة والمقدم نادر البربري نائب المستشار العسكري والعقيد ايهاب سويد الأمن الوطنى للمحافظ وحامد هبيله السكرتير العام للمحافظة واللواء ممدوح هجرس السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.



ثم انتقل محافظ الغربية لزيارة منطقة تجنيد وتعبئة طنطا والقاعدة الجوية واللواء 110 لتقديم التهنئة لقادة وأفراد القوات المسلحة بمحافظة الغربية بمناسبة الذكرى الـ 46 لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيدة حيث تبادل المحافظ والقادة الدروع التذكارية.