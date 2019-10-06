محافظة القاهرة تطلق حملة لسرقة أغطية البالوعات

اطلقت محافظة القاهرة وشركة الصرف حملة توعوية تحت عنوان "احميها حتى لا يقع ابنك فيها"، والتي جاءت لعدم سرقة أغطية البالوعات، والتي تعرض الكثير من المارة للأخطار خصوصًا الأطفال.



وأهابت المحافظة في مبادرتها بالتبليغ الفوري في حالة عدم وجود بالوعة دون غطاء، على أنه لا يترك المواطن موقعه، ونشرت أرقامًا يتصل بها المواطن:



02225796450

02225743175



وجاءت أعمال الحملة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة صرف القاهرة، تحت إشراف محافظة القاهرة، لمواجهة سرقة أغطية البالوعات.



كما واصلت أحياء القاهرة تنفيذها توجيهات محافظ القاهرة بتفعيل حملة "كل نقطة بتفرق" لترشيد استهلاك المياه، باستخدام موفرات المياه، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب بالقاهرة للمواطنين.