الأنبا بولا يترأس المنتدى السنوي لخدام وخادمات إيبارشية طنطا

يشارك نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، اليوم الأحد، في المنتدى السنوي لخدام وخادمات المطرانية بكنيسة مارجرجس والشهداء الأبرار بطنطا.



ويحمل المنتدى عنوان "أنا هو"، وذلك تحت شعار الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف.



ويشارك في المنتدى خدام وخادمات كنائس إيبارشية طنطا وتوابعها، وذلك في إطار حرص الإيبارشية على التواصل مع خدامها بشكل دائم.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف الشهر الماضي بعيد رأس السنة القبطية، المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عاما قبطيا جديدا يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر. المقبل.

