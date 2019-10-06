كندة علوش للجمهور: "كلامك هو واجهتك.. الملافظ سعد"

وجهت الفنانة السورية كندة علوش، رسالة نارية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، ناصحة إياهم بالحفاظ على تعبيراتهم وألفاظهم الموجهة خلال انتقاداتهم لأي شخص أو موقف.



وقالت كندة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "كلامك على السوشيال ميديا هو واجهتك، أنا ما بشوف وشك، بقرأ كلامك، كلامك هو وشك وصوتك وحضورك وتربيتك وأخلاقك".



وأضافت: "خلي كلامك محترم نضيف حلو وراقي لأنو بيعبر عنك حتى إذا حابب تنتقد أو تشتكي انتقد باحترام وبأدب الملافظ سعد عبر عن رأيك بكل الحرية اللي بالكون بس اختار الفاظك ومفرداتك وأسلوبك".



وكانت كندة علوش دافعت عن الفنانة دينا الشربيني من قبل عندما تعرضت لحملة تنمر بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

