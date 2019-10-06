"تجارة الأزهر" تنظم ندوة عن انتصارات أكتوبر غدًا

تنظم كلية التجارة بنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، ندوة تثقيفية احتفالا بالذكرى الـ45 ﻻنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، غدا الإثنين، الساعة العاشرة صباحا بالمدرج المركزى، بحضور الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد يونس عميد الكلية.



ويحاضر في الندوة، اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، رئيس الشئون المعنوية الأسبق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



من جهته، قال الدكتور محمد يونس، إن الندوة تأتي في باكورة الموسم الثقافي، ومواكبة احتفال مصر بذكرى حرب أكتوبر المجيدة وتهدف إلى تأصيل مفهوم المواطنة فى نفوس الطلاب.



وأضاف أن الندوة تهدف أيضا إلى تعريف الطلاب بقيمة هذا النصر الذي أعاد إلى مصر أرضها وكرامتها ومدى تضحيات أجيال سبقتهم من أجل وطنهم، بالإضافة إلى بث روح الانتماء وعشق تراب الوطن فى قلوب وعقول الشباب وكيفية استدعاء روح أكتوبر فى البناء والتنمية.