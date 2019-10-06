للمرة الأولى.. مصر تشارك في معرض بلجراد الدولي

ألقى سفير مصر لدى صربيا، عمرو الجويلى، الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الصحفي الأول حول معرض بلجراد للكتاب بعنوان "تاريخ وحكاية مصر يرويها كتابها"، بالمقر الرسمي لمجلس المدينة، عرض خلالها لكبار الكتاب المطروح حضورهم خلال مشاركة مصر كضيف شرف لأول مرة بالمعرض فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٧ أكتوبر الجارى.



ونوه "الجويلى" إلى أن تشكيل وفد الكُتّاب المصريين من قبل وزيرة الثقافة يوفر فرصة فريدة لصربيا والدول المتحدثة باللغات البلقانية المتقاربة لإعادة اكتشاف إسهام مصر الثقافي، بما في ذلك تاريخ مصر القديم من خلال النسخ باللغة الصربية لكتاب "ملكات مصر"، وتطور العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال كتاب "صربيا بعيون مصرية: ذكريات دبلوماسية ومذكرات ثقافية"، وروايات لعدد من الروائيات المصريات بما يعكس إسهام المرأة المصرية في إثراء الأدب العربى، وكُتُب أطفال صادرة باللغتين العربية والصربية.



وأضاف سفير مصر في بلجراد أن تشكيل الوفد يشمل كذلك عددًا من كبار الشخصيات الثقافية التي تتميز بالمزج بين مصادر إثراء الثقافة المختلفة، بدءًا بالرواية والقصة والشعر من خلال الكتب المطبوعة مرورًا بالمسرح والسينما والموسيقى، وهو ما يمكن من تشكيل صورة متكاملة عن ثراء الثقافة المصرية وإسهامها الإقليمى عربيًا وإفريقيًا لجمهور أكبر معرض كتاب في منطقة البلقان.



وأثنى المتحدثون الرئيسيون الصرب ممثلون، فى رئيس مجلس إدارة معرض الكتاب "دوسان كوفاسيفيتش" والمديرة العامة لأرض المعارض "دانكا سيليتش"، وأمين الثقافة بالعاصمة "إيفان كارل"، على المشاركة المتميزة لمصر كضيف شرف، معربين عن اهتمامهم بأن ينتج عن تلك المشاركة تعزيز إضافى للتعاون مع معرض القاهرة الدولى للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب.



وفى سياق متصل، عقد السفير عمرو الجويلى اجتماعًا مع مجلس إدارة معرض بلجراد للكتاب؛ للانتهاء من جميع التفاصيل التنظيمية، التي شملت الاتفاق على، وإطلاق، شعار مشاركة مصر كضيف شرف، على شكل تمثال نفرتيتى مرسومًا بأحرف هيروغليفية، تعبيرًا عن ثقافة مصر الراسخة في تاريخ الإنسانية.