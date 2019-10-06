شكرى يلتقى رئيس لجنة الشئون الخارجية بـ"البوندستاج" غدًا

يلتقي سامح شكري، وزير الخارجية، غدًا الإثنين، مع نوربرت روتجن، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الألماني "البوندستاج"، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بماسبيرو.



ومن المتوقع أن يبحث اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، فضلًا عن بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وتتمتع مصر وألمانيا بمكانة كبيرة ومهمة، فكل منهما لها ثقل سياسي واضح في المحافل الدولية داخل المنطقة الإقليمية والجغرافية التي تنتمي إليها الدولتان، كما تتسم العلاقات بين البلدين بالقوة والصداقة.



وتعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا إلى ديسمبر 1957، كما تربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة ثنائية ودولية، منها عملية السلام بالشرق الأوسط، والعلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي والتعاون الأورومتوسطي.

