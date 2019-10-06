ملابسات العثور على جثة رجل مبتور القدم بالوراق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات العثور علي جثة لرجل مبتور القدم وسط الشارع بمنطقة الوراق.



وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتوفى متسول والوفاة طبيعية ولا يوجد بها شبهة جنائية.



وتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بالعثور على جثة لشخص مجهول ملقاة أمام أحد العقارات بمنطقة الوراق، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وأسفرت التحريات بقيادة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة عن أن الجثة لشخص مبتور القدم وكان يتسول بالمنطقة.



وأسفرت المعاينة عن عدم وجود إصابات بالجثة وعدم وجود شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



