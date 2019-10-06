اسرار الجمال تحتفل بانتصارات أكتوبر في برنامجها "اسرار والنجوم"

قدمت المطربة اسرار الجمال حلقة السلام بمناسبة احتفالية المصربين بالذكرى السادسة والاربعون، لانتصارات اكتوبر المجيدة عبر برنامجها "اسرار والنجوم" علي قناة الصحة والجمال.



وشهدت أحداث حلقة السلام مشاركة المستشار محمد كمال علام مدير مركز السلام العالمي والصوت الواعد يوسف دياب والملحن المبدع تيام جمال الذين تحدث المستشار محمد كمال علام مدير مركز السلام العالمي عن السلام الذى تسعي الدولة المصرية في نشره للشعوب العربية ودورها الفعال في ايقاف الحروب في المنطقة العربية في ابرام العديد من الاتفاقيات السلام والمبادرات الفعالة في التاثير بين الدول المتنازعة بسلاح السلام الذى يضمن صمام امان للشعوب العربية.



وقدم الصوت الواعد يوسف دياب بعض الاغاني الوطنية والرومانسية بمشاركة الملحن المبدع تيام جمال وعبروا ضيوف البرنامج بمشاركتهم في البرنامج احتفالا بالذكرى السادسة والاربعون لاانتصارات اكتوبر المجيدة.