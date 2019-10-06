الأحد 06 أكتوبر 2019 الموافق 07 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سوهاج تسلم 13 سيارة "ميكروباص" لشباب المحافظة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:04 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال
طباعة
شهد محافظ سوهاج، طابور العرض بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن والأحياء، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ووكلاء الوزارات ورؤساء النقابات المهنية، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب السياسية والحركات الشبابية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن تلك الاحتفالية تعبر عن التلاحم والتكامل وقوة النسيج الوطني لأبناء سوهاج، وهو الدافع الرئيسي لمنظومة التنمية الشاملة بالمحافظة، قائلا: "نحن نفتتح هذه الأيام عدة مشروعات منها محطتي صرف صحي سيتم افتتاحهم غدًا بمركز طما، بجانب تسليم 60 منزل للأسر الأكثر احتياجًا بعد تطويرها في البلينا وطما، لافتًا الى التطور العمراني الكبير الذي تشهده سوهاج الجديدة"، مشيرا إلى تدشين اليوم خط النقل بين سوهاج الجديدة وسوهاج الأم.

وأوضح أن اختيار مدينة سوهاج الجديدة لتقام بها احتفالات أكتوبر، لتشجيع المواطنين على إعمارها، موضحًا أن هناك تطورات ملموسة بالمدينة، حيث وصل عدد قاطنيها 9 ألاف نسمة، فضلًا عن افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات التعليمية والخدمية بالمدينة.

وسلم محافظ سوهاج تراخيص 13 سيارة "ميكروباص" جديدة لشباب المحافظة، ضمن مبادرة "مشروعك"، لافتا إلى تسليم 7 آخرين الأسابيع القادمة، حيث تم استحداث خط سير جديد لنقل المواطنين بين سوهاج الأم، وسوهاج الجديدة، وذلك حرصا من المحافظة على ربط مدينة سوهاج الجديدة بجميع أنحاء المحافظة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأشاد محافظ سوهاج بجهود إدارة "مشروعك" بالمحافظة وعلى رأسها أماني محمد، مديرة المبادرة، حيث حققت مبادرة "مشروعك" بسوهاج، المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيدًا أيضًا بدور وزارة التنمية المحلية في تحفيز وتشجيع الصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب.

ولفت الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، إلى أن الاحتفالية ضمت عروضا لمجموعات من الوحدات المحلية والمديريات وعناصر من قوات الشرطة، وكلية التربية الرياضية، والكشافة والمعاهد الأزهرية، والمدارس، ومجموعة من العروض للفرق الرياضية، كما شمل عرض صامت لمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، ومجموعة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار " التوني" إلى أن المحافظ دعا الجماهير السوهاجية لحضور احتفالية فنية وطنية ستقام مساء اليوم بقصر ثقافة سوهاج، بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية؛ احتفالا بالذكرى السادسة والأربعون لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكشف المتحدث الرسمي أن مدينة سوهاج الجديدة تتمتع بالعديد من المزايا والخدمات التي تساهم في الإعمار وتشجيع الاستثمار بها، ومن أهمها "تشغيل مركز الشرطة، ومحطة مياه سوهاج الجديدة، وسوق الجملة، والحديقة الترفيهية، والمركز الطبي، ونقطة الإطفاء، والمدارس"، فضلا عن جامعة سوهاج الجديدة، وقربها من مطار سوهاج الدولي، وشبكة طرق متميزة لخدمة المدينة ومن أهمها طريق الكوامل الجديد والذى يربط بين مدينة سوهاج الأم، ومدينة سوهاج الجديدة، وطريق المطار.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

رسميًا.. البدرى يعلن قائمة منتخب مصر لودية بتسوانا

منذ حوالي 17 ساعة

هل خفضت الدولة سعر البنزين بسبب الدعوة للتظاهر؟.. الباز يكشف أكاذيب الإخوان

منذ حوالي 19 ساعة

كلوب يكشف عن إصابة محمد صلاح الخطيرة في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تصريحات بن سلمان.. إيران تدعو الكويت للوساطة

ads

الصور

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

الأكثر قراءة

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

وثائق سرية أمريكية تكشف بطولات الجيش المصري بـ"حرب النصر"

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها

فيديو.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى باسم يوسف

أيام زمان

تعرف على هدية الرئيس السادات للزعيم عادل إمام (فيديو)

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

الصحة

تطبيق جديد للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان العين بين الأطفال

مأكولات بحرية هامة للحامل لإنجاب أطفال أذكياء

10 طرق طبيعية لإزالة جير الأسنان

الألياف الغذائية تقلل من مخاطر السكر وضغط الدم المرتفع

الرئيس نيوز

انتصار السيسي في ذكرى النصر: الشعب قدم نموذجًا لا ينسى في الفدائية والتماسك

البرهان وحمدوك في الرياض في زيارة تستغرق يوما واحدا

نائب وفدي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام فشل الحكومة

أستاذ قانون دولي: كل الطرق أمام مصر للحفاظ على حقها فى مياه النيل

منوعات

5 حيوانات يمكنها مساعدتنا في التغلب على بعض الأمراض

"لايف كابيل" تطبيق يساعد في الحفاظ على العلاقات العاطفية

العثور على 6 فيلة غارقة فى شلال مياه بتايلاند

نباتيون يدشنون حملة لإجبار بريطانيا على حظر اللحوم والأسماك

كشكول

استشاري طب النفس يوضح كيفية التعامل مع المراهقين

المعاهد الأزهرية: تحصيل 5 جنيهات من الطلاب لصالح صندوق تكريم الشهداء

نائب "جامعة أسوان": حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخ العلاقات الدولية

غداً.. "انتصارات أكتوبر" عنواناً للحصة الأولى في مدارس القاهرة

إسلام سياسي

إخوانى منشق يكشف خطة الجماعة الإرهابية الفترة المقبلة

خبير أمني: سوابق الإخوان لتخريب الدولة فشلت جميعها

"دينية البرلمان" تنظم مؤتمرًا لبحث آليات تجديد الخطاب الديني

باحث إسلامي:"الإرهابية" ستلعب على سلاح الشائعات لفترة طويلة


زيت وسكر

“القوى العاملة” تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين نقابتي البترول بمصر ولبنان

“الجزار”: جار تنفيذ 3264 وحدة إسكان اجتماعي بغرب قنا و720 بـ”سكن مصر”

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

وزير القوى العاملة يلتقي “شباب تحيا مصر” لهذا السبب

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
إذا عـشقت اعشق قمر
ماجد حبته
.. ولم تنته الحرب
ماجد حبته
سخّان أم هيثم!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أمين الخولى.. الثائر الأول بين الأساتذة والتلاميذ
المزيد

الثقافة

أثري: دير سانت كاترين إنجاز عقلي عمره 500 عام

"بيت القبطية" رواية جديدة لـ"أشرف العشماوي" بالمصرية اللبنانية

من قلب النجع.. "العرق يمد لسابع جد" مثل صعيدى وحقيقة علمية

تاريخ ونشأة المسرح بقصر ثقافة المطرية

صفحتنا ع الفيس بوك