شكرى يلتقى وزير خارجية الجبل الأسود.. غدًا

يلتقي سامح شكري، وزير الخارجية، غدًا الإثنين، سرديان دارمانوفيتش، وزير خارجية الجبل الأسود، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو.



ومن المتوقع أن يبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



والجبل الأسود هي دولة تقع في جنوب أوروبا، وكانت إحدى الدول الاثنتين المشكَلتين لاتحاد صربيا والجبل الأسود، وفي 21 مايو 2006 جرى استفتاء للانفصال عن صربيا، وقد أيّد الانفصال 55.5%.



كما كانت إحدى جمهوريتي يوغوسلافيا الجديدة، بعد أن استقلت عن الاتحاد اليوغوسلافي السابق أربعٌ من جمهورياته الست، ما بين عامي 1991 و1992، وبذلك اقتصرت يوغوسلافيا على جمهوريتين فقط هما صربيا والجبل الأسود، وتم إعلان استقلال دولة الجبل الأسود في 3 يونيو 2006.