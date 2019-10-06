توقيع الكشف الطبي على 2238 مواطنا في الشرقية

قال محافظ الشرقية ممدوح غراب، إنه تم تنظيم قافلة طبية بقرية "نشوه" بمركز الزقازيق، للكشف على محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا مجانا وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات لعلاجها؛ تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود، في بيان اليوم الأحد، إن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي لـ 2238 مواطنا على مدى يومين، وصرف العلاج اللازم لهم، وتم تحويل 12 حالة لمستشفى الزقازيق العام، لإجراء الجراحات اللازمة لهم.



وأضاف مسعود، أن القافلة ضمت نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والإخصائيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الصحة المركزية والعامة في عدة تخصصات، بالإضافة إلى تزويدها بالمناظير الدقيقة وأجهزة الأشعة الحديثة ومعامل التحاليل.



وأشار، إلى أنه تم خلال القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية وبالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس (سي) والكشف عن الأمراض غير السارية، وبأهمية ترشيد استهلاك المياه.