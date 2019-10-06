سلطنة عمان وبريطانيا يبحثان التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس أركان القوات العمانية المسلحة الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني، اليوم الأحد مع مساعد رئيس الأركان البريطاني للاستراتيجيات العسكرية والشؤون الدفاعية اللواء ستيفن ماهون، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.



وتبادل الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - وجهات النظر فيما يخص عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.