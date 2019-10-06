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أيام زمان

تعرف على هدية الرئيس السادات للزعيم عادل إمام (فيديو)

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:11 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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روى الفنان عادل إمام، قصة كلب أهداه إياه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلًا: "أثناء تقديمي لأحد الأعمال فؤجئت باتصال من زوجتي تخبرني فيه بأنها تلقت اتصالًا من رئاسة الجمهورية، يخبروها بأنهم سيزوروني في بيتي".

وأضاف "إمام"، في لقاء قديم له: "كنت وقتها أقدم مسرحية (قصة الحي العربي)، وكان فيه وقتها حريات وكنا بنشتم براحتنا، وصلت إلى المنزل مسرعًا وطلبت من زوجتي أن تحضر لي الشنطة، وفجأة لاقيت سيارة سوداء ونزل منها 4 أشخاص لابسين أبيض في أبيض، افتكرت وقتها أنهم من بتوع سرايا المجانين هياخدوني على مستشفى الأمراض العقلية".

وأردف: "فجأة رن جرس الباب، لاقيت واحد بيقولي الرئيس السادات أرسل لك كلبًا من فصيلة "بلاك جاك"، وأصبح الكلب ده مشكلة في البيت، وبدأنا نحترم الكلب جدًا"، متابعًا: "الكلب كبر فجأة، وفي مرة كان بيتمشى في الشارع عض أحد أبناء الجيران، وقام والد الطفل الذي تعرض للعض بتحرير محضر في النيابة، وعندما دخلت النيابة وسألوني عن الكلب، قلت لهم أنهم هدية من الرئيس السادات، ولما رجعت البيت لاقيت مراتي بتقولي أن الكلب اتسرق".

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