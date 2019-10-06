دبلوماسي: الممارسات التركية في البحر المتوسط "بلطجة"

استنكر محمد عبد الحكم، سفير مصر السابق بقبرص، الممارسات التركية في المنطقة الاقتصادية بشرق البحر المتوسط، قائلا إنها تعكس البلطجة التركية في المنطقة وتعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأضاف عبدالحكم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع علي فضائية "dmc"، أن مصر أكدت أكثر من مرة موقفها وتأييدها لقبرص وحقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث إن قبرص تتمتع بالحق السيادي وفقًا للقانون الدولي في البحار بشأن استخراج مواردها الطبيعية في هذه المنطقة.



وأكد أن تركيا تظن من خلال أنشطتها غير المشروعة بالبحر المتوسط أنها ستقوم بفرض الأمر الواقع وهو أمر غير صحيح.

