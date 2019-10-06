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مصر

قطب: نؤيد السيسي في اتخاذ ما يلزم لحماية حقوقنا في نهر النيل

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:59 م
جريدة الدستور
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أكد السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أننا نصطف معا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية حقوق مصر في نهر النيل.

وثمن السفير مخلص قطب - في تصريحات صحفية اليوم الأحد ـ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية وضرورة إيجاد حل تفاوض عادل مع إثيوبيا والسودان بخصوص مياه النيل وبما يحفظ حقوق كل الأطراف.

وأضاف إن الدعوة لهذا الحل العادل إنما هي في واقع الأمر تأكيد لحق المواطن المصرى فى العيش الآمن الكريم وهو أقدس حقوق الإنسان الذي يتأسس عليه كافة الحقوق الأخرى.

وأشار إلى أن إيمان مصر بالحل التفاوضي الجاد والمستمر منذ سنوات يؤكد العزم على إيجاد حل فى أقرب الآجال، موضحا أنه على مدار امتداد المفاوضات كانت مصر تطرح فى مراحل متعددة أهمية وجود وسيط دولي يحظى بثقة الطرفين للتوسط والمساهمة فى طرح الحلول التي قد تكون مقبولة للأطراف كلها وهو ما يبين تمسك مصر بالسلام العادل الذى يحقق الاستقرار ويوفر فرصا واعدة للتنمية المستدامة لشعوب الدول الثلاثة التى تحتاج لعمليات بناء وتطوير وتحديث.

ورأى السفير مخلص قطب أنه من منطلق فلسفة السلام التي يؤمن بها شعب مصر ومن خلفية وأرضية مواجهات فرضت عليه،هو ما يجعله أكثر التزاما بهذا الحل التفاوضى العادل تحقيقا للسلام والاستقرار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.

وقال الرئيس السيسي - في تدوينة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي - "تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".

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