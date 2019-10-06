فيديو.. الفن المصري يضرب أروع الأمثلة في دعم بلاده خلال حرب أكتوبر

عرض برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، تقريرًا يرصد "الجبهة الداخلية.. كيف وقف المصريون في وجه العدو داخليًا"، حيث إن المصريين آزروا الجيش بقوة، من خلال تبرعهم للمجهود الحربي خلال سنوات الجهاد على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة.



وأشار التقرير، إلى أن المصريين لم يبخلوا على جيشهم، وظهر الجوهر الحقيقي للشعب المصري كله خلال أيام الحرب، وكادت مصر تخلو من أي مشاجرات أو مشاحنات بين الأهالي.



وأوضح التقرير، أن الصحافة شاركت في خطة الخداع الاستراتيجي عندما شنت حملة ممنهجة على مستشفى الدمرداش عندما نشرت شائعة بانتشار فيروسات، وطالبت بإخلائه، لنكتشف بعد ذلك أنها كانت خطة لإخلاء بعض المستشفيات للمجهود الحربي.



وكشف التقرير، أن الفن المصري ضرب أروع الأمثلة في دعم بلاده، وأطلقت أم كلثوم حملة الفن من أجل المجهود الحربي، وقدمت العديد من الحفلات الفنية في مصر والدول العربية والأجنبية، وخصصت إيرادات حفلاتها للجيش، ووصل أجر إحدى حفلاتها إلى 100 ألف جنيه.

