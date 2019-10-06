نائب رئيس جامعة أسوان: انتصارات أكتوبر حققت نتائج هامة

قدم وفد من جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، التهنئة إلي رجال القوات المسلحة في مقر قطاع أسوان العسكري، بمناسبة الذكري الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



حيث ضم وفد جامعة أسوان: الدكتور فريد عبدالظاهر، عميد كلية دار العلوم، والدكتور محمد جبر، عميد كلية الآثار، وحالت ظروف سفر الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة إلي القاهرة دون تواجده مع الوفد.



من جانبه، قال الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن انتصارات حرب أكتوبر أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين علي تحقيق إنجاز العبور وتحرير سيناء الحبيبة، في ظل قرار الحرب الشجاع ودقة الإعداد والتخطيط والتنفيذ لحرب أكتوبر المجيدة التي تشيد بها العسكرية العالمية حتي الآن.



وأوضح، أن انتصارات أكتوبر حققت العديد من المكاسب والنتائج الهامة لمصر علي المستوي السياسي والدبلوماسي والعسكري، وكانت نقطة تحول في تاريخ العلاقات الدولية، وأظهرت روح التحدي لدي الشعب المصري الجسور الذي يأبي الهزيمة والانكسار، ولا يرضي بديلا عن الانتصار.



وتوجه نائب رئيس الجامعة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري العريق بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.