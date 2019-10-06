ندوة عن "المواطنة والانتماء والتسامح" بدير أبوحنس في المنيا

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب بالمنيا ندوة تثقيفية تحت عنوان "المواطنة والانتماء والتسامح" بمركز شباب "أبو حنس" بمركز ملوي، بمشاركة عدد من أبناء القرية ضمن فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة".



وقال محافظ المنيا - في بيان اليوم الأحد -إن الهدف من تلك الأنشطة نشر الوعي الثقافي، الذي يُعد ركيزة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، لافتًا إلى أن الجهات المشاركة في الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة في إطار الخطة الإستراتيجية للمحافظة، والتي قوامها الأساسي بناء الإنسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات.



وأوضح، أن الأنشطة يتم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة المنيا وعدد من مديريات الخدمات والمجلس القومي للمرأة، حيث تستهدف الأنشطة (44) قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجا، بهدف تعزيز قيم المواطنة وقبول الأخر ودمج عناصر المجتمع.



من جانبه، قال وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة، إن هذه الندوة يأتي تنفيذها ضمن سلسلة البرنامج الموحد بعنوان" المواطنة والانتماء والتسامح" والذي يتضمن عدة محاور، منها التعايش السلمي والموطنة في الأديان، ونبذ العنف والتطرف، وقبول الرأي والرأي الآخر، ومواجهة الإرهاب والأفكار المغلوطة والهدامة للمجتمع.