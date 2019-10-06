موعد عرض حكاية "ع الهادى يا زبادى" على ON E

يشارك الفنان نبيل عيسى في بطولة حكاية جديدة من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبي وقسمتك"، والتي تحمل عنوان "ع الهادي يا زبادي".



تُعرض الحكاية بدءًا من اليوم الأحد، 6 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على قناة ON E.



"ع الهادي يا زبادي" بطولة نبيل عيسى، ونسرين أمين، ومدحت تيخا، وحجاج عبدالعظيم، وإيناس مكي، من تأليف عمرو ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج أحمد عبدالعاطي.



يذكر أن الجزء الأول من المسلسل عُرض في عام 2016، وتناول خلال 45 حلقة، 15 موضوعًا مختلفًا مقسمة على 3 حلقات لكل موضوع، وناقش علاقة الرجل بالمرأة، والمشكلات التي تحدث بينهما، وكان بطولة هاني سلامة مع وجود بطلة مختلفة في كل موضوع مثل نيكول سابا، ودرة، وشيري عادل، ومي سليم.