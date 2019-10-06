مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في إطلاق نار بكنساس

أعلنت إدارة شرطة مدينة "كنساس" الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بحانة بوسط المدينة.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المشتبه، الذي دخل إلى الحانة وبدأ في إطلاق النار، ما زال طليقا.



ولم تذكر الشبكة المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.