برلمانى: حرب أكتوبر أثبتت أننا لا نعرف المستحيل

بعث النائب خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأبناء القوات المسلحة البواسل، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر.



وقال مجاهد، في برقيته: لا يختلف أحد على أن انتصار المصريين فى حرب السادس من أكتوبر والملحمة العظيمة التي حدثت آنذاك حتى تحقق النصر على الجيش الإسرائيلى هو أهم انتصار تحقق للجيش المصرى على عدو غشيم وعنيد وهو الجيش الإسرائيلى.



وأضاف النائب خالد مجاهد، أن حرب السادس من أكتوبر، من أعظم وأشرف الحروب التي خاضتها مصر على مدى القرن الماضى لما جسدته من معان وحكم كثيرة لا تعد، وأثبتت أن كل مستحيل ممكن أن يكون واقعًا بعد إرادة الله ثم إرادة الجيش المصرى العظيم.



وأكد أنه لا بد يأخذ طابع الفخر والقوة والعظمة حتى يترسخ فى أذهان الأجيال القادمة هذا الانتصار العظيم والإرادة القوية والعزم الشديد للقوات المسلحة أعظم أجناد الأرض، وأن مصر القوية بجيشها وإرادة شعبها تغلبت على العديد من المؤامرات التي واجهتها.