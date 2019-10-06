أستاذ تمويل: قناة السويس الجديدة تسهم بما لا يقل عن 25% من الناتج المحلى لمصر

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، إن مصر لديها هدف، ومؤمنة جدًا بأن القضاء على الإرهاب لا يتم إلا من خلال التنمية في سيناء بكل ربوعها، بما فيها منطقة قناة السويس، وذلك سيسهم في هدوء المنطقة.



وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية"dmc"، أن قدر ما أنفق حتى الآن من الدولة للاستثمار في تلك المنطقة كبير جدًا، مضيفًا أنه يجب الاستفادة مما أنفق، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة الانتهاء من المشروعات في أوقات محددة لتعظيم الاستفادة مما أنفق.



وأوضح إبراهيم، أنه من المستهدف أن تسهم قناة السويس الجديدة بما لا يقل عن 25% من الناتج المحلي لمصر، مؤكدًا أن قناة السويس الجديدة بها إمكانات تجعلها تستطيع أن تساهم بهذا الناتج وأكثر.

