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عالم

مؤشرات إيجابية لنسب المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:49 م
رئيس الهيئة العليا
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون
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قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، إن هناك مؤشرات وبوادر تشير إلى أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع داخل البلاد لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب "إيجابية".

وأعرب بفون - في تصريح اليوم الأحد - عن أمله في أن تكون نسب المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي مرتفعة، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة التونسيين بالخارج شهدت تحسنا طفيفا أمس، ومن المرجح أن ترتفع قبل إغلاق مكاتب الاقتراع مساء اليوم.

واعتبر أن نسبة المشاركة في الخارج لا يمكن أن تؤثر على إقبال الناخبين بالداخل، وذلك بالنظر لاختلاف الظروف على مستوى عدد المكاتب المفتوحة أمام الجالية، وكذلك التوزيع الجغرافي للمكاتب.

وكانت مراكز الاقتراع في مختلف أرجاء تونس قد فتحت أبوابها أمام الناخبي، صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين.

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