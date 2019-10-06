افتتاح المنتدى العلمي للفنون والإعلام في الكويت

افتتح وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتي محمد الجبري اليوم الأحد، فعاليات المنتدى العلمي للفنون والإعلام واتجاهات المستقبل، والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ويستمر على مدار 4 أيام، بمشاركة 8 دول عربية، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، والمغرب.



وقال الجبري ـ في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى ـ" إن المنتدى العلمى للفنون والاعلام واتجاهات المستقبل، يقام تماشيا مع توجيهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بضرورة الاهتمام بالشباب، وفتح آفاق واسعة أمامهم، للتميز والإبداع في مختلف المجالات، وصقل مهارتهم وتذويدهم بالمعرفة والخبرة لقيادة الإعلام العربى.



وأشار إلى أن الهيئة العامة للشباب الكويتي، أعدت برامج ثرية المحتوى، ومتنوعة المضامين لتحقيق أهداف المنتدى، موضحا أن تلك البرامج تهتم بأفكار الشباب، وتتبنى مواهبهم وتزويدهم بالخبرات، وتتضمن إقامة ورش عمل، ومحاضرات وندوات مختصين وأكاديميين فى هذه المجالات لتشكل فرصة لاطلاع الشباب على التجارب الناجحة فى مجالات الإعلام.