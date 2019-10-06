افتتاح مركز شباب المنيرة بعد تطويرة بالجيزة

افتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة والدكتور أحمد عبد الوكيل، مدير مدرية الشباب والرياضة بالجيزة مركز شباب المنيرة بعد الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره بشكل كامل.



وتضمنت أعمال التطوير فناء المركز لممارسة الألعاب القتالية به، وصالة الأنشطة، والمكاتب الإدارية، وناديا اجتماعي وسينما أطفال.



كما تفقد وزير الشباب والرياضة برفقة محافظ الجيزة مركز شباب إمبابة في ختام زيارة المنشآت الشبابية بالجيزة، وذلك لمتابعة الأنشطة المنفذة بالمركز والمقدمة للنشء والشباب من أبناء إمبابة.



شملت الجولة داخل مركز شباب إمبابة صالة الجيم، والملعب متعدد الأغراض، حديقة الأطفال، والملعب القانوني.



وشاهد العديد من العروض الرياضية من أعضاء مركز شباب إمبابة في لعبة المصارعة الرومانية، والكونغو فو، والكاراتيه، والموهوبين في مجال الرسم.