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مصر

توقيع بروتوكول بين نقابتي البترول بمصر ولبنان

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:41 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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شهدت وزارة القوى العاملة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة العامة للعاملين بالبترول بجمهورية مصر العربية، واتحاد نقابات عمال ومستخدمي البترول في لبنان، بحضور محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول بمصر ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأديب نقولا براضعي رئيس اتحاد نقابات البترول في لبنان.

وأكدت الوزارة، على عمق العلاقات المتبادلة بين الجانبين المصري واللبناني، هذا العمق الذي يعكس أواصر الود والمحبة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرة إلى أن القيادة السياسية دائمًا ما تؤكد على تقديم كل أوجه الدعم للدولة اللبنانية، لما بين البلدين من قوة وعمق استراتيجي كبير.

وشددت على أهمية التنظيمات النقابية العربية ودورها الكبير في دعم أواصر المحبة بين الشعوب العربية، ومسيرتها الخلاقة نحو التقدم والتطور الفعَّال، لما تمثلهُ هذه التنظيمات النقابية من قاعدةٍ شعبية عريضة من العمال، الذين يمثلون نسبة كبرى وشريحة عظمى من شرائح المجتمع، لها من القوة بمكان، أن تؤثر في دعم العلاقات الثنائية والمتعددة بين كافة الشعوب العربية.

من جانبه أكد محمد جبران عمق العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، مشيرا إلى أن أهم ملامح البروتوكول هو دعم علاقات النقابات العمالية بين البلدين، وتعزيز أواصر الصداقة والإخاء والتضامن بين الحركة النقابية بين الجانبين بما يخدم مصالح عمال شعبي البلدين، بالإضافة إلى تبادل الزيارات واللقاءات بين النقابتين وعقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ الاتفاق الموقع بينهما بشأن عقد دورات تدريبية عمالية بالمؤسسة العمالية بالقاهرة للقيادات النقابية العمالية اللبنانية.

وقع البروتوكول محمد جبران ممثلًا عن النقابة العامة للعاملين بالبترول بجمهورية مصر العربية، وأديب نقولا براضعي ممثلًا عن اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البترول في لبنان، وتبادلا الدروع تقديرًا للجهود المشتركة بين الجانبين.

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