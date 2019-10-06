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سياسي

برلمانية تهنئ الرئيس والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:39 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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هنأت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر 1973.

وقالت "درويش" - في بيان لها - إن المرأة المصرية كان لها دور كبير فى هذه الانتصارات ولعبت دورا مهما فى حرب أكتوبر، قائلة: المرأة كانت فى المستشفيات لتشفى جروح المصابين، وتوزع لهم الطعام وتكتب خطابات الجنود لكى يطمئنوا أهاليهم وذويهم.

وأكدت وكيل اللجنة، أن تاريخ المرأة المصرية حافل فى سجله ما بين النضال وإعداد المناضلين، ولم تكتف بذلك بل كانت فى الصفوف الأولى تستقبل المصابين وتداوى الجروح، ويعتصر قلبها قلقًا على أبنائها، لافتة إلى أن المعارك السابقة التى خاضتها مصر والمعارك التالية التى ستخوضها إنما تبدأ بالأساس من المرأة.

وتابعت: أن المرأة المصرية لم يكن دورها فى المستشفيات فقط بل شاركت فى بناء حائط البطولات، وفى معارك الثغرة وقفت تقدم الماء والطعام للجنود، وقامت ايضا بعمليات استطلاع ضد العدو مثل فلاحة فايد، تلك السيدة التى طلب منها أحد الضباط أن تذهب إلى مكان تمركز العدو لتخبرهم بالمعدات، وما كان من هذه السيدة إلا أن توجهت إلى أداء المهمة ولكن ليس بمفردها بل حملت ابنها الصغير فوق كتفها لتمويه العدو.

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