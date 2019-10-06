عرض أولى حلقات "بلا دليل" على شاشة cbc منتصف أكتوبر

تنطلق أولى حلقات مسلسل "بلا دليل" الذي تخوض بطولته الفنانة درة وخالد سليم، خلال منتصف شهر أكتوبر الجاري، عبر شاشتي cbc ودبي.



وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي من خلال 45 حلقة حول جريمة قتل تحدث خلال حفل خاص لرجل أعمال، ويتم التحقيق مع كل الموجودين في الحفلة.



ومع توالى الأحداث، تتهم درة هي الأخرى في قضية القتل، بحكم كاميرات المراقبة التي أظهرتها هي الوحيدة التي تركت مكانها لمدة خمس دقائق، ولا يعلم أحد أين ذهبت، وخلال أحداث العمل يظهر للجمهور أين ذهبت عازفة الموسيقى، ويتم إثبات براءتها، كما أن القاتل الحقيقي يكون مفاجأة للجمهور ولا يتوقعه أحد.



ويشارك في بطولة المسلسل خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبي وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.