التضامن: "الخدمة العامة" ليست إجبارية لكنها مسوغًا للتعيين

قالت أميرة أمين، مدير عام الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن أداء الخدمة العامة ليست إجبارية، لكنها مسوغا للتعيين، والخريج يسجل رغباته إلكترونيًا فى المجال الذى يرغب فى تأدية الخدمة به.



وأكدت أمين فى تصريحات لـ " الدستور"، أن دفعة 2019 سجلت فى سبتمبر الماضي بعد تكليفهم فى أغسطس، وذلك بعد حصر الأعداد والمؤهلات والتخصصات من الجهات المختلفة والتدريب الذى يتلقونه.



وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارا بتكليف الشباب من الجنسين، ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، بأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتبارا من أول أكتوبر الجاري.



وأشارت إلى أن التكليف يسري على الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2019، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2019.